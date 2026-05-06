ADAFP discute mejoras en sistemas de pensiones con el FMI y el Banco Mundial en Washington

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La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, participó en la misión de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) que viajó a Washington, D.C., Estados Unidos, para sostener reuniones con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Jáquez asistió en representación de la ADAFP en su calidad de miembro de la FIAP, en una misión en la que también participaron Guillermo Zamarripa, presidente de la federación y de AMAFORE de México; Andrés Velasco, presidente de ASOFONDOS de Colombia; y Karol Fernández, vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

Durante los encuentros, se trató sobre los retos de perfeccionamientos para mejorar las pensiones, los bajos niveles de tasa de cotización, la informalidad laboral, las nuevas modalidades del mercado de trabajo, el envejecimiento poblacional y sus implicaciones para los sistemas previsionales.

Un abordaje clave en estos encuentros destacó promover y fortalecer los sistemas de pensiones multipilares con base en el ahorro individual y el componente de solidaridad, para evitar las presiones fiscales.

Asimismo, se consideró el aspecto fiduciario de las administradoras de fondos de pensiones; el impacto positivo de los sistemas de ahorro individual en la economía de los países y en el desarrollo de los mercados financieros, de valores y de capitales; así como la importancia de la diversificación las inversiones hacia sectores de alto impacto en la generación de empleo y el financiamiento de obras de infraestructura.

En las reuniones de esta misión de FIAP con los organismos internacionales participaron funcionarios responsables de áreas especializadas de pensiones y protección social, de mercados laborales y seguridad social, de asuntos fiscales y de desarrollo económico y estabilidad.

La presidenta de la ADAFP, Kirsis Jáquez, sostuvo además una reunión bilateral con una comisión del FMI, donde se trató acerca de los beneficios otorgados y el crecimiento de los fondos de pensiones administrados por las AFP, así como el impacto de este ahorro en la economía dominicana y en los distintos mercados financiero, de valores y de capitales, aspectos a los que el organismo da seguimiento en los trabajos de monitoreo de la economía dominicana.