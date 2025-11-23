Impulsan colaboración entre mujeres empresarias de RD y España

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. La Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME) anunció la firma de un acuerdo de hermandad con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), una organización con casi cuatro décadas de trayectoria y una red que supera las 27,000 mujeres líderes en toda España.

Durante la firma, las presidentas de ADME y FEDEPE, Michelle Ortiz y Ana Bujaldón Solana, respectivamente, destacaron que este acuerdo marca un hito en la construcción de puentes estratégicos entre mujeres empresarias de República Dominicana y Europa.

“Más que un convenio institucional, la alianza es una apuesta conjunta por seguir fortaleciendo el liderazgo femenino, el intercambio de conocimientos y la creación de oportunidades reales de desarrollo”, señaló Michelle Ortiz, presidenta de ADME.

Por su parte, Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, afirmó que: “Para FEDEPE, esta alianza con ADME representa un primer paso firme hacia la consolidación de un liderazgo femenino verdaderamente global. Compartimos una misma visión: impulsar que más mujeres ocupen espacios de decisión, derribar barreras estructurales y generar oportunidades que transformen nuestras economías y nuestras sociedades. Cuando unimos fuerzas, multiplicamos el impacto.”

La colaboración contempla iniciativas de formación, desarrollo empresarial, intercambio internacional, transferencia de buenas prácticas, generación de oportunidades de negocio y visibilidad para las mujeres que integran ambas organizaciones.

En ese sentido, Ortiz destacó el valor estratégico de esta hermandad para ambas redes: “Este acuerdo con FEDEPE es una fuente de oportunidades y crecimiento mutuo. Nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, aprender de modelos exitosos y promover la transferencia de tecnología y mejores prácticas entre nuestras empresarias.”

Agregó además: “Para ADME, es un paso decidido hacia la construcción de una plataforma internacional que eleve el liderazgo femenino dominicano y abra puertas a nuevas formas de cooperación y negocios.”

Ortiz también subrayó que esta alianza impulsa la misión de ADME de conectar, acompañar e impulsar a las mujeres empresarias, contribuyendo a un ecosistema más innovador, competitivo y equitativo.

La presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, destacó, igualmente, que: “este acuerdo nos permite estrechar lazos con Latinoamérica y abrir espacios de colaboración que van más allá del ámbito empresarial. Queremos fomentar un diálogo permanente que integre experiencias, visión estratégica y la riqueza cultural de nuestras comunidades, generando un entorno más diverso y preparado para los retos globales.”

Este convenio firmado con ADME, añadió Bujaldón: “constituye un impulso a la estrategia de proyección exterior de FEDEPE. La cooperación entre organizaciones de distintos países es esencial para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer la presencia de mujeres en sectores clave de la economía”, concluyó.