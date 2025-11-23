Desarrollo
Impulsan colaboración entre mujeres empresarias de RD y España
La colaboración contempla iniciativas de formación, desarrollo empresarial, intercambio internacional...
Madrid, España. La Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME) anunció la firma de un acuerdo de hermandad con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), una organización con casi cuatro décadas de trayectoria y una red que supera las 27,000 mujeres líderes en toda España.
Durante la firma, las presidentas de ADME y FEDEPE, Michelle Ortiz y Ana Bujaldón Solana, respectivamente, destacaron que este acuerdo marca un hito en la construcción de puentes estratégicos entre mujeres empresarias de República Dominicana y Europa.
“Más que un convenio institucional, la alianza es una apuesta conjunta por seguir fortaleciendo el liderazgo femenino, el intercambio de conocimientos y la creación de oportunidades reales de desarrollo”, señaló Michelle Ortiz, presidenta de ADME.
Por su parte, Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, afirmó que: “Para FEDEPE, esta alianza con ADME representa un primer paso firme hacia la consolidación de un liderazgo femenino verdaderamente global. Compartimos una misma visión: impulsar que más mujeres ocupen espacios de decisión, derribar barreras estructurales y generar oportunidades que transformen nuestras economías y nuestras sociedades. Cuando unimos fuerzas, multiplicamos el impacto.”
La colaboración contempla iniciativas de formación, desarrollo empresarial, intercambio internacional, transferencia de buenas prácticas, generación de oportunidades de negocio y visibilidad para las mujeres que integran ambas organizaciones.
En ese sentido, Ortiz destacó el valor estratégico de esta hermandad para ambas redes: “Este acuerdo con FEDEPE es una fuente de oportunidades y crecimiento mutuo. Nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, aprender de modelos exitosos y promover la transferencia de tecnología y mejores prácticas entre nuestras empresarias.”
Agregó además: “Para ADME, es un paso decidido hacia la construcción de una plataforma internacional que eleve el liderazgo femenino dominicano y abra puertas a nuevas formas de cooperación y negocios.”
Ortiz también subrayó que esta alianza impulsa la misión de ADME de conectar, acompañar e impulsar a las mujeres empresarias, contribuyendo a un ecosistema más innovador, competitivo y equitativo.
La presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, destacó, igualmente, que: “este acuerdo nos permite estrechar lazos con Latinoamérica y abrir espacios de colaboración que van más allá del ámbito empresarial. Queremos fomentar un diálogo permanente que integre experiencias, visión estratégica y la riqueza cultural de nuestras comunidades, generando un entorno más diverso y preparado para los retos globales.”
Este convenio firmado con ADME, añadió Bujaldón: “constituye un impulso a la estrategia de proyección exterior de FEDEPE. La cooperación entre organizaciones de distintos países es esencial para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer la presencia de mujeres en sectores clave de la economía”, concluyó.