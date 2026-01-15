Adocama saluda designar a Espaillat

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Comunicadores de la Agropecuaria y el Medio Ambiente (Adocama) saludó la designación del nuevo ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, al resaltar que eligió la persona más idónea para relanzar el campo y aumentar la producción con programas de planificación y tecnología.

El presidente de la entidad, Miguel Amado Nova, destacó la trayectoria profesional de Espaillat Bencosme, quien es un conocedor del sector agropecuario, lo que permitirá rescatar el retroceso del campo agrícola “ya que la pasada gestión de Limber Cruz fue un fracaso en producir alimentos para abaratar los precios”. Dijo que el actual ministro, además de ser un productor arrocero desde el 1989, ha sido pionero en tecnología del sector agropecuario. Resaltó también que procede de una reconocida familia de trayectoria de trabajo y conducta ejemplar.