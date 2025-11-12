Transparencia
ADOCAMBIO reafirma la integridad del sector cambiario
La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios, Adocambio reconoce el esfuerzo del Estado dominicano por actualizar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR LA/FT) publicada por la UAF. Ante los avances obtenidos consideramos necesario puntualizar aspectos que pudiernan insidir en perscepciones erroneas sobre el sector de los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio.
1. Sector formal, regulado y supervisado por la autoridad monetaria y financiera
A diferencia de otros sectores incluidos en el informe, los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio operan dentro de un marco institucional sólido:
Están autorizados por la Junta Monetaria, conforme a la Ley 183-02 Monetaria y Financiera.
Son supervisados por la Superintendencia de Bancos (SB) bajo normas prudenciales, supervisión basada en riesgos y regulaciones de cumplimiento.
Cumplen plenamente con la Ley 155-17, reportando de forma sistemática a la Superintendencia de Bancos, Banco Central y la UAF.
2. Clasificación real según el Informe Nacional de Riesgo (ENR LA/FT)
El Informe Ejecutivo ENR LA/FT 2015-2020 establece que:
El sector Bancario y los Agentes de Cambio obtuviero una clasificacion de riesgo vulnerabilidad Media y amenaza Media-Alta.
Mietras que otros sectores tales como las Cooperativas, Casinos y juego de azar obtuvieron una clasificacion de riesgo de vulnerabilidad Alta.
Esto significa que tanto el sector bancario como los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio, comparten una evaluación de vulnerabilidad Media, dentro del perímetro financiero formal y supervisado del país.
Por tanto, es importante equiparar al sector cambiario con sectores regulados y supervisados por las mismas autoridades.
3. Compromiso comprobable con la transparencia y prevención
Adocambio reafirma que sus miembros:
Cumplen con estándares del GAFI, FMI y Comité de Basilea.
Cuentan con oficiales de cumplimiento certificados, manuales actualizados, debida diligencia ampliada y monitoreo transaccional.
Participan activamente en programas de capacitación conjunta con la Superintendencia de Bancos y la UAF.
4. Llamado a una evaluación diferenciada y objetiva
ADOCAMBIO considera esencial que los análisis de riesgo:
Distingan entre sectores formalmente supervisados por la autoridad monetaria y aquellos con ausencia de regulación o control.
Reconozcan los avances del país en materia de prevención del LA/FT sin afectar la reputación de actores que cumplen estrictamente el marco legal.
Promuevan el fortalecimiento institucional, sin debilitar la confianza en los sectores formales que aportan estabilidad y transparencia.
EN RESUMEN:
Los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio son formales, regulados y supervisados.
El propio informe ENR establece que su vulnerabilidad es Media, igual que el sistema bancario.
ADOCAMBIO reitera su compromiso con la transparencia, la integridad del sistema financiero y la cooperación con las autoridades nacionales e internacionales.