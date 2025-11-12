ADOCAMBIO reafirma la integridad del sector cambiario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios, Adocambio reconoce el esfuerzo del Estado dominicano por actualizar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR LA/FT) publicada por la UAF. Ante los avances obtenidos consideramos necesario puntualizar aspectos que pudiernan insidir en perscepciones erroneas sobre el sector de los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio.

1. Sector formal, regulado y supervisado por la autoridad monetaria y financiera

A diferencia de otros sectores incluidos en el informe, los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio operan dentro de un marco institucional sólido:

Están autorizados por la Junta Monetaria, conforme a la Ley 183-02 Monetaria y Financiera.

Son supervisados por la Superintendencia de Bancos (SB) bajo normas prudenciales, supervisión basada en riesgos y regulaciones de cumplimiento.

Cumplen plenamente con la Ley 155-17, reportando de forma sistemática a la Superintendencia de Bancos, Banco Central y la UAF.

2. Clasificación real según el Informe Nacional de Riesgo (ENR LA/FT)

El Informe Ejecutivo ENR LA/FT 2015-2020 establece que:

El sector Bancario y los Agentes de Cambio obtuviero una clasificacion de riesgo vulnerabilidad Media y amenaza Media-Alta.

Mietras que otros sectores tales como las Cooperativas, Casinos y juego de azar obtuvieron una clasificacion de riesgo de vulnerabilidad Alta.

Esto significa que tanto el sector bancario como los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio, comparten una evaluación de vulnerabilidad Media, dentro del perímetro financiero formal y supervisado del país.

Por tanto, es importante equiparar al sector cambiario con sectores regulados y supervisados por las mismas autoridades.

3. Compromiso comprobable con la transparencia y prevención

Adocambio reafirma que sus miembros:

Cumplen con estándares del GAFI, FMI y Comité de Basilea.

Cuentan con oficiales de cumplimiento certificados, manuales actualizados, debida diligencia ampliada y monitoreo transaccional.

Participan activamente en programas de capacitación conjunta con la Superintendencia de Bancos y la UAF.

4. Llamado a una evaluación diferenciada y objetiva

ADOCAMBIO considera esencial que los análisis de riesgo:

Distingan entre sectores formalmente supervisados por la autoridad monetaria y aquellos con ausencia de regulación o control.

Reconozcan los avances del país en materia de prevención del LA/FT sin afectar la reputación de actores que cumplen estrictamente el marco legal.

Promuevan el fortalecimiento institucional, sin debilitar la confianza en los sectores formales que aportan estabilidad y transparencia.

EN RESUMEN:

Los Agentes de Cambio y Agentes de Remesas y Cambio son formales, regulados y supervisados.

El propio informe ENR establece que su vulnerabilidad es Media, igual que el sistema bancario.

ADOCAMBIO reitera su compromiso con la transparencia, la integridad del sistema financiero y la cooperación con las autoridades nacionales e internacionales.