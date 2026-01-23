Adopetur presenta su nueva plataforma digital en Fitur 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. — En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones Turísticas (Adopetur) presentó oficialmente el lanzamiento de su nueva página web institucional, una herramienta clave orientada a fortalecer su visibilidad, optimizar la comunicación con sus miembros y apoyar la promoción del turismo dominicano a nivel nacional e internacional.

El nuevo portal digital representa un avance estratégico en el proceso de modernización y transformación digital de la Asociación, al ofrecer una plataforma dinámica, accesible y permanentemente actualizada, concebida como un punto de convergencia para operadores turísticos, aliados estratégicos, instituciones públicas y privadas, así como para los distintos actores interesados en la oferta turística complementaria de la República Dominicana.

Entre sus principales funcionalidades, la plataforma integra información institucional, servicios para los miembros, noticias del sector, agenda de actividades, posicionamientos gremiales y contenidos especializados, orientados a la promoción de buenas prácticas, la sostenibilidad y el desarrollo responsable del turismo.

“El lanzamiento de esta nueva plataforma digital reafirma nuestro compromiso con la innovación, la transparencia y el fortalecimiento del sector de parques y excursiones turísticas. FITUR es el escenario idóneo para presentar una herramienta que conecta a ADOPETUR con el mundo y con los principales actores de la industria turística”, expresó Carlos Medrano, presidente de ADOPETUR.

Con esta iniciativa, ADOPETUR consolida su rol como entidad representativa y referente informativo del sector, facilitando el acceso a información relevante, promoviendo la colaboración entre sus miembros y contribuyendo al posicionamiento de la oferta turística complementaria dominicana en los principales mercados emisores. La nueva página web ya se encuentra disponible y puede ser visitada en: www.adopetur.com.

Sobre ADOPETUR: La Asociación Dominicana de Parques y Excursiones Turísticas (ADOPETUR) es la entidad gremial que agrupa y representa a empresas dedicadas a la operación de parques temáticos, excursiones y experiencias turísticas complementarias en la República Dominicana, promoviendo la calidad, la sostenibilidad y la profesionalización del sector.

ADOPETUR está conformada por las siguientes empresas: Luna Tours, Runners Adventures Park, Gestión de Servicios, Dolphin Island Park, White Reef Investments, Bávaro Adventure Park, Ocean World, Nature River Park, Highpoint Investments, Scape Park, Fantasea, Marinarium Park, Eastbay Traders, Reptours Dominicana, Punta Caracol Resort & Club,SRL.Wild on, Sierra Parima SAS, Fun Republic, Centurium Bay Company, SAS, El Dorado Park y OPEXVI.