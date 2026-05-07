Aduanas impulsa modernización tecnológica para reducir costos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En miras de reducir los costos logísticos y dotar de más competitividad al exportador dominicano, la Direccion General de Aduanas (DGA) lleva a cabo una transformación integral de sus plataformas digitales que permitirá a los usuarios realizar sus trámites en un entorno único, más ágil y seguro.

El proceso llamado “Aduana Virtual”, es una nueva arquitectura incorpora un API Manager que facilita la integración de todos los actores del ecosistema aduanero, permitiendo transacciones en línea a lo largo de todo el ciclo de los procesos, reveló el director de la entidad, Nelson Arroyo.

Explicó que el proyecto incluye además una aplicación móvil y el pago con tarjeta de crédito, ya implementado, cuyo lanzamiento está previsto para junio, enfocados en tener una Aduanas más eficiente y orientada al ciudadano.

Indicó que la última década las exportaciones totales del país pasaron de alrededor de US$7,000 millones a más de US$14,000 millones en 2025 y es el mayor generador de divisas del país, con más de un 30% en el 2025.

Precisó que este impulso ha ido de la mano de que la DGA en los últimos años han impulsado la mayor transformación tecnológica en la historia de la entidad, enfocado en tres objetivos fundamentales: tiempo, costos y predictibilidad.

Al participar como en el almuerzo organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), expuso que han automatizado más de 90 servicios, de los cuales ocho están directamente vinculados a los procesos de exportación.

También se han integrados en plataformas digitales que reducen trámites presenciales, eliminan duplicidades y aumentan la trazabilidad.

Arroyo aseguró que a la par la DGA ha avanzado hacia un esquema de gestión de riesgo basado en inspecciones no intrusivas. Indicó que actualmente el 96 % de las inspecciones en puertos se realiza mediante tecnología no intrusiva, cuando anteriormente apenas alcanzaban el 40 %.

Detalló que utilizan equipos de rayos X y escáneres móviles que permiten verificar las cargas sin afectar innecesariamente la cadena logística.

Indicó que actualmente República Dominicana exporta a 165 países, reflejando una economía cada vez más diversificada e integrada a los mercados internacionales.

Añadió que más del 60 % de las exportaciones nacionales corresponde a productos de alto valor agregado y especialización, entre ellos dispositivos médicos, tabaco, cacao, productos agroindustriales, manufacturas y productos farmacéuticos. “Esto no es casualidad. Es el resultado del esfuerzo del sector privado, de inversiones sostenidas y de una clara orientación hacia la competitividad”, manifestó.

Exportaciones de Adoexpo.

Durante su intervención también destacó el papel de las empresas miembros de Adoexpo dentro del comercio exterior dominicano.

Indicó que las compañías afiliadas a la organización representan más del 30 % de las exportaciones totales del país y concentran cerca del 87 % de las exportaciones nacionales.

Explicó que entre los principales productos exportados por las empresas de Adoexpo figuran oro, cigarros, cigarrillos y cacao.

“Estamos hablando de 258 empresas innovadoras, resilientes y con visión de largo plazo, que generan empleos, divisas y reputación país”, expresó.

Señaló además que entre 2021 y 2025 las exportaciones de las empresas agrupadas en Adoexpo crecieron de aproximadamente US$3,500 millones a casi US$4,840 millones.

Precisó que en 2025 esas exportaciones registraron un crecimiento superior al 30 % respecto al año anterior.

Agregó que los productos de las empresas afiliadas a Adoexpo llegan actualmente a 119 mercados internacionales.