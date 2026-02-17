Aeropuerto de PP sigue con menos pasajeros

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las llegadas de visitantes por el aeropuerto de Puerto Plata volvieron a caer a inicio de año, a diferencia de los demás aeropuerto del país que en su mayoría sumó llegadas, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo (Mitur).

En enero, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón recibió el 6% de los pasajeros que visitaron la República Dominicana, o sea un total de 49,305 pasajeros, de los 825,847 que arribaron al país vía aérea.

Sin embargo, esos 49,305 pasajeros que llegaron en enero 2026 representaron un caída de 4% en comparación con enero del 2025, una caída de 7% en comparación con el mismo mes del 2024 y una caída de 9% en comparación con enero del 2019, según se aprecian en las estadísticas presentadas por el ministerio.

El aeropuerto de Puerto Plata tuvo a inicio de año 1,794 pasajeros menos que en enero del año pasado, 3,660 menos que en enero del 2024 y 5,117 menos que en enero del 2019.

Ante los números negativos, el director general del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Carlos Rodolí, reconoció la caída de las llegadas de visitantes por la terminal e indicó que hay bajas en los vuelos y a esto, precisó, se suman otros factores.

“Tenemos algunas bajas en algunos vuelos, sobre todo los de largo radio, pero este año queremos recuperar todos los vuelos”, respondió Rodolí.