Afirma busca con sectores consensuar Reforma Fiscal

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz, afirmó ayer que está escuchando a todos los sectores sobre buena posible reforma fiscal porque el país necesita de más ingresos para aumentar la inversión pública.

Al hablar en el taller Abordaje técnico y normativo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana, celebrado en la sede de Hacienda, Díaz dijo que la reforma fiscal es un tema difícil porque ningún sector quiere ceder, lo que considera como injusto.

El funcionario cree que la reforma fiscal debe ser razonable equitativa y no puede haber un sector que pague muchos impuestos y otro no pague nada. “El Gobierno al final tiene que tomar la mejor decisión para el país”, agregó.

Dijo que está evaluando qué es lo mejor para el país en cuanto a la reforma fiscal.

Recordó que la reforma fiscal del 2012 no fue exitosa, debido a que subió mucho la presión fiscal.

Afirmó que el Gobierno aplicara la indexación a los salarios hasta 52,000 pesos perdería cerca de 25,000 millones de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad fiscal.

Criticó que la oposición hizo seis reformas del 2004 al 2012 para aumentar los impuestos y ahora se opone a cualquier reforma.

Asimismo, el ministro destacó el compromiso del Gobierno dominicano con la sostenibilidad fiscal del país, manteniendo en niveles aceptables el endeudamiento.