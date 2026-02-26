Afirma estrategias han sido claves crecimiento turismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el crecimiento sostenido del sector turístico de República Dominicana responde a decisiones estratégicas adoptadas por el Gobierno, en un contexto internacional marcado por crisis sanitarias y tensiones económicas.

Sostuvo que el presidente Luis Abinader asumió la conducción del Estado en medio de un escenario global adverso y optó por mantener abierta la economía dominicana, lo que —según indicó— permitió preservar empleos y acelerar la recuperación del turismo.

Asimismo, calificó al ministro de Turismo, David Collado, como una pieza clave en la estrategia de promoción internacional, destacando que el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el sector financiero ha generado resultados tangibles en términos de llegada de visitantes e inversiones.

Señaló que el Reservas ha acompañado esa política pública financiando proyectos en distintos polos de desarrollo, incluyendo destinos consolidados como Punta Cana y nuevas zonas estratégicas como Pedernales y Miches.

Afirmó que el banco continuará respaldando las iniciativas gubernamentales orientadas al crecimiento económico y la expansión del turismo.

El funcionario invitó a los empresarios colombianos a invertir en República Dominicana, bajo un clima de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

La participación en el RoadShow, celebrado en Colombia, antecede la apertura de Anato 2026, considerada una de las plataformas más relevantes para la promoción turística y el intercambio comercial en América Latina.