Afirma reto del turismo es el crecimiento sostenido

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El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, destacó que el turismo, junto al desarrollo de macroproyectos turísticos inmobiliarios, continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, por su gran impacto transversal en la generación de empleos, divisas y dinamización de múltiples sectores productivos como la agricultura, la industria, el transporte y los servicios.

Hazoury dijo en un comunicado de prensa que “el turismo dominicano no es una promesa, es una realidad inequívoca. Es una industria que ha demostrado, durante décadas, su capacidad de resistir, adaptarse y seguir creciendo, incluso en escenarios adversos”.

En ese contexto, agregó que el crecimiento sostenido de la región este del país, es un ejemplo tangible de lo que se puede lograr cuando existe una visión compartida entre el sector privado, el Estado y las distintas industrias.

El ejecutivo señaló que esta zona ha experimentado una transformación sin precedentes, consolidándose como uno de los principales polos turísticos del Caribe, con una expansión sostenida en infraestructuras, conectividad, desarrollo inmobiliario y generación de empleos, pero que sin embargo su crecimiento también impone un desafío ineludible: avanzar hacia mayores niveles de planificación y ordenamiento territorial que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

Expresó que “el desarrollo no puede limitarse a crecer; debe hacerse con orden, bajo una visión clara y con reglas que se respeten”.

Subrayó que el siguiente paso para la región este es un trabajo más articulado entre los sectores, orientado a consolidar un modelo de desarrollo estructurado, similar al de los grandes destinos como el destino Cap Cana y otros que han evolucionado organizadamente bajo planes maestros.

En ese sentido, Hazoury enfatizó que la experiencia ha demostrado que cuando hay coordinación, planificación y compromiso conjunto, los resultados no solo son visibles, sino sostenibles.