AFP Popular remodela cocina

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La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) ratificó su compromiso con la responsabilidad social de la empresa al remodelar la cocina del hogar de adultos mayores del municipio de Mao, provincia Valverde, con el fin de crear espacios seguros y dignos que mejoren la calidad de vida de las personas envejecientes en comunidades vulnerables del país.

Durante el acto de entrega, Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo-gerente general de AFP Popular, resaltó que esta iniciativa procura fortalecer el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante acciones concretas que dignifican sus espacios de cuidado y reflejan el compromiso social de la institución.

En el acto se develó una placa en honor a Eduardo J. Grullón Viñas, consejero emérito de AFP Popular, en reconocimiento a su visión estratégica y liderazgo transformado.