Agricultura vigila impacto en insumos por tensiones ante conflicto en Irán

Punca Cana. El ministro de Agricultura, Oliveiro Espaillat, expresó este viernes que esa entidad se mantiene vigilante a las tensiones internacionales generadas por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, para observar el impacto sobre las materias primas e insumos que pudieran registrarse en los próximos días y afecten a los productores agropecuarios dominicanos.

“Estamos atentos. Hay que estar atentos porque son situaciones complejas que complican la energía, el petróleo, los fertilizantes y todos los insumos que afectan a la agropecuaria”, dijo el funcionario al hablar con la prensa durante la inauguración del Congreso Nacional de Productores Agropecuarios 2026.

Allí se tratarán por tres días temas relacionados con la innovación agropecuaria, en un evento organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).

El funcionario explicó que desde el Gobierno se impulsan dos enfoques principales para apoyar la transformación tecnológica del sector agropecuario.

Indicó que el primero consiste en llevar tecnología a los productores a través del Programa de Extensión Agrícola, el cual será relanzado a nivel nacional.

Seguido del financiamiento para facilitar la adquisición de equipos y herramientas tecnológicas.

Añadió que el presidente de la República, Luis Abinader, ya ha comunicado la disponibilidad de recursos para financiar cooperativas, asociaciones y productores independientes que necesiten incorporar tecnología tanto en los cultivos como en la producción pecuaria, con el objetivo de enfrentar la escasez de mano de obra y mejorar la productividad.

Dijo que este proceso participarán el Banco Agrícola, el Banco de Reservas y otras entidades financieras, mediante programas de financiamiento que deberán ser pagados por los beneficiarios.

Asimismo, anunció que para el mes de julio se realizará una feria de equipos agrícolas, con el propósito de educar a los productores sobre el uso de nuevas tecnologías y facilitar el acceso a financiamiento para su adquisición.

El funcionario señaló que algunos cultivos ya presentan avances importantes en la incorporación de tecnología, como el arroz, aunque aún queda camino por recorrer.

También se proyectan avances en la producción de vegetales, papa, cebolla, zanahoria y remolacha, así como en la siembra de yuca y batata.

Informó además que una comisión viajará este mes a Ecuador para conocer experiencias en mecanización agrícola aplicadas a esos cultivos, así como en la producción de banano y plátano, con el fin de traer esa tecnología al país.

Durante el congreso también se destaca la importancia de fortalecer las alianzas entre producción y turismo.