Aguilera asegura la ética es la fortaleza del Banreservas

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En el Banco de Reservas aplicar la ética es una de las mayores fortalezas, pues se aplica, no como un marco teórico o normativo aislado, sino como un faro que orienta la toma de decisiones, fortalece la gobernanza y sostiene la reputación institucional a lo largo del tiempo.

Así lo señaló ayer el presidente del Banreservas, Leonardo Aguilera, previo a la conferencia “La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones”, impartida por el conferencista Pablo Ámez, por la celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana.

Dijo que, para el banco, cuyo rol ha estado y continuará estrechamente ligado al desarrollo económico y social de la nación, la ética no puede ser vista como un complemento.

“Es, esencialmente, la base fundamental sobre el cual se construye la confianza pública y la legitimidad que han marcado la existencia de esta institución orgullo de todo el pueblo dominicano”, apuntó.

Destacó que en Banreservas la ética no es una opción, sino un eje transversal que orienta la toma de decisiones, fortalece la gobernanza y sostiene la reputación institucional.

Señaló que una cultura ética sólida se refleja tanto en las grandes decisiones como en las acciones diarias, en la forma de gestionar la información, abordar los conflictos.

Al ofrecer la conferencia, Pablo Ámez, señaló que las empresas, si hacen bien lo que hacen y generan valor económico, están generado oportunidades a un país y a miles de familias.