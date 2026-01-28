AIRD en contra del aumento de la tarifa de la Caasd

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación ante el ajuste tarifario implementado por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el cual contempla aumentos desproporcionados e injustificados de hasta 400% para el sector industrial, por lo que solicitó su suspensión inmediata.

La organización llamó a revisar este proceso en el marco de la legalidad, la transparencia y la consulta pública con los actores productivos impactados por la medida.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó la disposición del gremio a contribuir en la búsqueda de soluciones equilibradas:

“El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas.

Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas.

Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial”, manifestó.

La AIRD resaltó que, si bien reconoce la necesidad de actualizar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, preocupa que en este caso no se haya realizado la consulta pública de rigor. “Con esta decisión, la Caasd ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país.

La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas” precisó Pujols.