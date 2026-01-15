AIRD convoca Premio Periodismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informó sobre la convocatoria de la décimo séptima edición del Premio al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal. Los trabajos deben girar en torno a las temáticas de innovación, sostenibilidad, capital humano y formación técnica.

El galardón busca reconocer y premiar a los periodistas que, a través de sus reportajes y artículos, contribuyan al desarrollo, la productividad y la competitividad del sector industrial y agroindustrial dominicano.

La AIRD premia tres categorías: Diarismo económico-industrial, referido a la cobertura cotidiana de temas relacionados con la industria nacional; reportajes de investigación, trabajos en profundidad sobre temas clave para la industria nacional y series periodísticas. Cada uno está dotado de RD$500,000, menos impuestos.