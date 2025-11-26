AIRD pide seguir diálogo con etiquetado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre etiquetado, tanto por parte de productores locales como de los productos importados que llegan al país.

Así se expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio, durante su participación en el panel “Perspectivas de los diferentes sectores sobre el etiquetado frontal”, realizado en el marco del foro internacional “Políticas públicas para la prevención y la reducción del sobrepeso y la obesidad” celebrado por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO. Resaltó la importancia de que cualquier medida regulatoria destinada a informar al consumidor sea clara y técnicamente sustentada, y que sea aplicada equitativamente por todos los actores del mercado.