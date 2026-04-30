Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El cumplimiento del etiquetado de alimentos y bebidas, la defensa ante prácticas desleales en el comercio internacional y la discusión de las reformas laboral y de seguridad social con enfoque en la formalización son las tres principales preocupaciones del sector industrial, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols.

Sobre el etiquetado, indicó que todos los productos comercializados en el país deben cumplir las normas vigentes, sin importar su origen. Explicó que el uso del idioma español y la inclusión del registro sanitario son requisitos obligatorios que garantizan la protección del consumidor y condiciones de competencia equitativas.

Durante un acto de celebración por el del Día de la Industria Nacional, advirtió que la comercialización de productos sin registro sanitario, o con la leyenda “registro sanitario en proceso”, constituye una práctica ilegal. En ese sentido, llamó a que se apliquen sanciones a quienes incumplan y aseguró que el gremio continuará trabajando junto a Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios y Pro Consumidor para fortalecer la supervisión.

Ministro de Trabajo, Eddy Olivares

En cuanto al comercio internacional, sostuvo que la AIRD promueve el uso de los instrumentos de defensa comercial establecidos en la Ley 1-02 sobre prácticas desleales y medidas de salvaguardias, así como en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Señaló que la normativa declara de interés nacional la protección de la industria local, por lo que respaldan los procesos ante la Comisión de Defensa Comercial para resguardar la producción y el empleo en el país.

AIRD plantea tres preocupaciones clave: etiquetado, comercio y reformas laborales

Respecto a las reformas laboral y de seguridad social, afirmó que deben ser abordadas de manera conjunta y tomando en cuenta el nivel de informalidad, que supera el 50% de la fuerza laboral. Indicó que esta situación limita la efectividad de cualquier cambio normativo y puede fomentar la competencia desleal.

Planteó que las reformas deben incluir mecanismos graduales, incentivos y esquemas flexibles que faciliten la transición hacia la formalidad. En el caso del Código de Trabajo, reiteró que la cesantía debe formar parte de la discusión, con la propuesta de establecer topes para nuevos contratos laborales, respetando los derechos adquiridos.

Sobre la seguridad social, expresó preocupación por un anteproyecto que contempla un aumento cercano al 30% en los aportes de empleadores y trabajadores a la Tesorería de la Seguridad Social, al considerar que podría incentivar la informalidad si no se sustenta en estudios actuariales, como establece la Ley 87-01.

AIRD plantea tres preocupaciones clave: etiquetado, comercio y reformas laborales

Asimismo, señaló que otras disposiciones incluidas en la propuesta, como la prescripción obligatoria por denominación común internacional, la intercambiabilidad de biológicos y biosimilares y los precios tope de cobertura, podrían afectar la estabilidad del sistema de salud y el desempeño de la industria farmacéutica.

El dirigente empresarial indicó que estos planteamientos han sido presentados al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y expresó confianza en que serán evaluados en el proceso de discusión de las reformas.