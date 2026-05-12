Alaver nombra a Irlonca como vicepresidenta ejecutiva

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La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) inició una nueva etapa institucional con la designación de Irlonca Tavárez como vicepresidenta ejecutiva, como parte de una transición aprobada por su Junta de Directores y orientada al fortalecimiento y continuidad del modelo de liderazgo de la entidad.

La ejecutiva cuenta con 30 años de trayectoria dentro de la organización, donde se desempeñaba como vicepresidenta de Negocios, siendo parte clave del crecimiento, expansión y evolución operativa experimentada por ALAVER en los últimos años. Su nombramiento responde a la apuesta de la institución por el desarrollo de talento interno y la continuidad de su visión estratégica.

La transición coincide con la salida de José Francisco Deschamps, quien concluye 42 años de servicio ininterrumpido.