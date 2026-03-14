El alza del crudo amenaza con frenar los recortes de tasas en Latinoamérica

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El repunte de los precios internacionales de la energía por la guerra en Oriente Medio genera nuevas presiones inflacionarias en Latinoamérica y puede llevar a los bancos centrales de la región a retrasar los recortes de tasas de interés o mantener por más tiempo una política monetaria restrictiva.

El encarecimiento del petróleo, con el Brent por encima de los 100 dólares, amenaza con trasladarse a combustibles, transporte, alimentos y vuelos, justo cuando varias economías latinoamericanas buscaban consolidar la desaceleración de la inflación.

Además de influir en las expectativas inflacionarias de consumidores, empresas e inversores, un factor clave para las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés.

Impacto desigual

El impacto, sin embargo, no es uniforme en la región. Mientras los países productores pueden beneficiarse fiscalmente de los mayores ingresos petroleros, las economías importadoras enfrentan mayores presiones sobre los precios, la balanza externa y el crecimiento.

En México, analistas y autoridades consideran que los efectos del conflicto en Oriente Medio podrían ser temporales y que su principal impacto sería un aumento de los combustibles.

El país dispone de un mecanismo para amortiguar aumentos en gasolinas y diésel mediante la suspensión del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), una herramienta que el sector ha descrito como un "colchón" frente a los shocks internacionales.

Aunque esto implica una menor recaudación fiscal, el alza del petróleo también eleva los ingresos por exportaciones. Según BBVA México, el país dejaría de recaudar unos 2.111 millones de dólares por IEPS a gasolinas y diésel, pero obtendría cerca de 2.944 millones de dólares por exportaciones petroleras, con una ganancia neta de unos 833 millones de dólares si el conflicto dura seis semanas.

En Brasil, el mayor productor de petróleo de la región, el aumento del crudo ya ha tenido repercusiones fiscales y monetarias. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció reducciones de impuestos y subvenciones al diésel por unos 5.700 millones de dólares para contener el impacto en el transporte y en los consumidores.

Para compensar ese costo fiscal, el Ejecutivo estableció un impuesto del 12 % a las exportaciones de petróleo y reforzó los controles de precios en las gasolineras para evitar aumentos considerados abusivos.

Sin embargo, la estatal Petrobras elevó un 11 % el precio del diésel para las distribuidoras, lo que alimentó el temor de una aceleración inflacionaria. Analistas consideran posible que el Banco Central brasileño retrase los recortes de la tasas, actualmente en el 15 % anual, su nivel más alto en casi dos décadas.

En Colombia, el repunte del petróleo tiene efectos mixtos. Por un lado, puede favorecer las cuentas fiscales y el crecimiento, ya que el presupuesto de 2026 se elaboró con un precio del Brent de 60 dólares por barril. Pero el Gobierno advierte que el encarecimiento del petróleo y de los fertilizantes puede trasladarse a los precios internos.

Así, el Banco de la República, cuya tasa se ubica en el 10,25 %, podría mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. BBVA Research prevé que la inflación, que cerró el año pasado en el 5,1 %, "podría repuntar hasta 6,5 % al cierre de 2026".

En Ecuador, el sexto productor de petróleo de Sudamérica, la crisis llega en medio de una industria petrolera en declive, que registró una producción de 441.000 barriles diarios en 2025. El país, que destinaba cerca del 30 % de su producción a la exportación, podría beneficiarse de mayores ingresos, dado que el presupuesto de este año se calculó con un precio promedio de 53,47 dólares por barril.

Precios de los vuelos y combustibles

En Chile, país netamente importador de petróleo, el impacto se percibe principalmente a través de los combustibles. Aunque el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) permite suavizar las variaciones internacionales, las gasolinas ya registraron alzas en las últimas semanas.

El aumento del petróleo también comienza a trasladarse al sector aéreo. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas advirtió que un incremento sostenido del combustible, que representa entre el 25 % y el 35 % de los costos operativos de las aerolíneas, podría reflejarse en las tarifas de los vuelos.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el precio del combustible para aviones ha subido un 58,4 % desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que también podría afectar el transporte de carga y el comercio exterior.

En Argentina, el encarecimiento del petróleo añade presión a una inflación ya elevada, pero también mejora las perspectivas de la balanza energética gracias al crecimiento de la producción en Vaca Muerta.

Según cálculos de la consultora LP Consulting, el aumento del crudo podría añadir entre 0,5 y 0,77 puntos porcentuales a la inflación mensual en marzo y abril. Aun así, los mayores precios internacionales favorecen las exportaciones de petróleo y gas natural provenientes de la formación de hidrocarburos no convencionales.

En Venezuela, donde la inflación ya era una de las más altas del mundo, el impacto del alza del petróleo podría ser mixto. El economista Giorgio Cunto explicó a EFE que el país ya proyectaba una inflación cercana al 50 % y advirtió que podría cerrar 2026 con tasas de al menos tres dígitos.

Aunque el encarecimiento del crudo puede aumentar los ingresos petroleros y la disponibilidad de dólares, lo que aliviaría parte de las presiones inflacionarias, el país sigue siendo vulnerable porque importa diluyentes, combustible y otros insumos para su industria petrolera, muchos de ellos procedentes de Irán.

En Uruguay y Paraguay, donde la inflación se mantiene relativamente controlada, el impacto dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Montevideo recortó recientemente su tasa de interés, mientras que el aumento del precio de los combustibles comienza a sentirse en el mercado interno paraguayo.