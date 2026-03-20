Alza del crudo ya eleva los costos de fletes

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El aumento de más de 80% en el precio del petróleo desde inicios de 2026 ha comenzado a reflejarse en los costos del transporte marítimo, con incrementos de hasta US$400 por contenedor, impulsados principalmente por el encarecimiento del combustible utilizado por las navieras, de acuerdo con datos de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD).

La entidad explicó que estos incrementos recientes responden principalmente al ajuste en el bunker, el combustible derivado del petróleo utilizado para los motores de los buques y almacenado en tanques a bordo.

Precisó que un flete promedio desde o hacia Estados Unidos se sitúa actualmente en torno a US$2,000 para contenedores secos de 40 pies y cerca de US$4,000 para los refrigerados, evidenciando alzas moderadas frente a meses anteriores. Los aumentos en los precios iniciaron a finales de febrero de este año, en medio de tensiones en el Estrecho de Ormuz por el conflicto bélico en el Medio Oriente. Como consecuencia, el petróleo se ha mantenido durante la última semana entre US$80 y US$100 por barril.

“Si se mantiene así, no subirán los precios. Si vuelve a subir, subirá también el bunker, afectando el flete total”, explicó al HOY Sheilly Núñez Guerrero, vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

Expuso que el bunker es uno de los elementos que conforman el flete total y que, dado que el barril de petróleo está hoy 80% más caro que el 1 de enero de 2026, esto ha provocado un aumento en el cargo de combustible. Añadió que el efecto impacta todas las rutas desde y hacia República Dominicana.

Señaló que algunas líneas navieras implementan el Emergency Bunker Surcharge (EBS), que se eliminaría si el petróleo vuelve a rondar los US$60 por barril. Indicó que la conectividad marítima del país y sus principales rutas comerciales se mantienen estables, sin disrupciones relevantes en los servicios. Esto se debe, en parte, a que el comercio dominicano se concentra en mercados con alta estabilidad logística, mientras que regiones vinculadas a tensiones geopolíticas representan una participación marginal en el intercambio comercial.

Asimismo, en algunas rutas específicas, particularmente desde regiones como Medio Oriente, se han comenzado a aplicar recargos adicionales por riesgo de guerra, conocidos como War Risk Surcharge (WRS), lo que ha generado incrementos puntuales en los costos de transporte.

Núñez precisó que estos ajustes responden a condiciones globales fuera del control de los actores locales y forman parte de la dinámica habitual del sector ante variaciones en factores como el precio del petróleo.