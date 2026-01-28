Amazon recortará miles de puestos a nivel global

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Amazon recortará alrededor de 16.000 empleos corporativos en la segunda ronda de despidos masivos para la empresa de comercio electrónico en tres meses.

El gigante tecnológico ha dicho que planea usar inteligencia artificial generativa para reemplazar a los trabajadores corporativos. También está reduciendo una fuerza laboral que se incrementó durante la pandemia.

Beth Galetti, una vicepresidenta senior de Amazon, dijo en un blog el miércoles que la empresa ha estado “reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando la burocracia”.

La empresa no especificó qué unidades de negocio se verían afectadas, ni dónde ocurrirían los despidos.

Los recortes más recientes siguen a una ronda en octubre, cuando Amazon dijo que despediría a 14.000 trabajadores. Mientras que algunas unidades de Amazon completaron esos “cambios organizacionales” en octubre, otras no terminaron hasta ahora, dijo Galetti.

La directiva afirmó que el personal de Estados Unidos tendrá un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro del grupo. Aquellos que no lo consigan o quieran cambiar de empleo, recibirán la indemnización por despido, servicios de recolocación y las prestaciones de seguro de salud, agregó.

“Mientras realizamos estos cambios, continuaremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son críticas para nuestro futuro”, afirmó Galetti.

El director general Andy Jassy, quien ha recortado costos agresivamente desde que sucedió al fundador Jeff Bezos en 2021, anticipó en junio que la inteligencia artificial generativa reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon en los próximos años.

Los despidos anunciados el miércoles son los más numerosos en la empresa desde 2023, cuando prescindió de 27.000 personas.

Mientras tanto, Amazon y otras grandes tecnológicas y empresas minoristas han recortado miles de empleos para alinear nuevamente el gasto tras la pandemia del COVID-19. La fuerza laboral de Amazon se duplicó durante la pandemia, debido a que millones de personas se confinaron en sus casas y aumentaron el gasto online.

Los recortes de empleo no han llegado con una empresa en terreno financiero inestable.

En su trimestre más reciente, las ganancias de Amazon aumentaron casi 40% a unos 21.000 millones de dólares y los ingresos se dispararon a más de 180.000 millones de dólares.

A finales del año pasado, después de los despidos, Jassy dijo que los despidos no estaban impulsados por las finanzas de la empresa o la inteligencia artificial.

“Es cultura”, dijo en octubre. “Y si creces tan rápido como lo hicimos durante varios años, el tamaño de los negocios, el número de personas, el número de ubicaciones, los tipos de negocios en los que estás, terminas con muchas más personas de las que tenías antes, y terminas con muchas más capas”.

La contratación se estancó en Estados Unidos, y en diciembre reportó una subida de apenas 50.000 empleos, casi los mismos de la cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre.

Los datos laborales apuntan a la reticencia de las empresas a contratar más trabajadores, incluso aunque el crecimiento económico se haya recuperado. Muchas firmas contrataron de forma agresiva tras la pandemia y ya no tienen que cubrir más puestos de trabajo. Otras se han contenido debido a la incertidumbre generalizada causada por los cambios en las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, el aumento de la inflación y la expansión de la inteligencia artificial, que podría alterar o incluso reemplazar a algunos puestos de trabajo.

Mientras los economistas han descrito la situación laboral en Estados Unidos como un entorno de “no contratar-no despedir”, algunas empresas han dicho que están reduciendo empleos, incluso esta semana.

El martes, UPS dijo que planeaba recortar hasta 30.000 empleos operativos, ya que la empresa de entrega de paquetes está reduciendo el número de envíos de lo que fue su mayor cliente, Amazon.

Eso siguió a 34.000 recortes de empleo en octubre en UPS y al cierre de operaciones diarias en 93 edificios arrendados y propios durante los primeros nueve meses del año pasado.

También el martes, Pinterest dijo que planea despedir a menos del 15% de su fuerza laboral, como parte de una reestructuración más amplia que llega mientras la plataforma de intercambio de imágenes destina más dinero a la inteligencia artificial.

Las acciones de Amazon Inc., con sede en Seattle, subieron ligeramente antes de la campana de apertura el miércoles.