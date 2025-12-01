Amero Exchange representa a República Dominicana en el Acelerador Blockchain

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa dominicana Amero Exchange, especializada en soluciones financieras digitales y tecnología blockchain, ha sido seleccionada para participar en la segunda cohorte del Acelerador Blockchain de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una iniciativa global liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este programa busca impulsar soluciones tecnológicas que respondan a algunos de los desafíos más urgentes del planeta, incluyendo la inclusión financiera, la transparencia institucional, la sostenibilidad ambiental y la innovación social.

Durante el hackathon global virtual de 2025, Amero Exchange fue reconocida entre 37 equipos ganadores a nivel mundial, destacándose por su propuesta de innovación enfocada en el uso de blockchain para fortalecer la inclusión financiera y mejorar los servicios transfronterizos de envío de remesas.

“Nuestro enfoque está en aprovechar la tecnología blockchain para reducir barreras financieras, especialmente para los guatemaltecos y dominicanos en el exterior y para pequeños emprendedores locales”, añadió Francisco Roa (COO) de Amero Exchange. “Creemos firmemente que la innovación tecnológica debe ir de la mano con el impacto social, y este programa nos brinda la plataforma ideal para demostrarlo.”

Un impulso a la innovación dominicana



Durante los próximos cuatro meses, el equipo de Amero Exchange trabajará junto a mentores internacionales y especialistas del PNUD para desarrollar y escalar su proyecto dentro del programa de aceleración, que incluye asesoría técnica, talleres y oportunidades de financiación.

El objetivo es convertir las soluciones diseñadas durante el hackathon en proyectos piloto aplicables a contextos reales, contribuyendo directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Un modelo global de colaboración



El Acelerador Blockchain de los ODS es una iniciativa impulsada por el AltFinLab del PNUD, en colaboración con Blockchain for Good Alliance, EMURGO Labs, FLock.io, Stellar Development Foundation y Sui Foundation.

El programa cuenta con apoyo financiero del Proyecto Catalyst de Cardano y otros socios estratégicos.

Esta segunda cohorte, desarrollada entre septiembre y diciembre de 2025, busca transformar ideas en soluciones sostenibles mediante la cocreación con comunidades locales y la integración de tecnologías emergentes.