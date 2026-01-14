Andrés Marranzini es presidente de ADETI

Turística
Los vocales serán William Phelan, de Tropicalia; Luis Enrique Fajardo, de Grupo Velutini, Jesús Durán, de Playa Nueva Romana, y Luis José Asilis, de Metro Country Club.
La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) eligió, en su Asamblea General Ordinaria, al empresario Andrés Marranzini Grullón, representante del Fideicomiso Punta Bergantín, como nuevo presidente de la entidad para el período 2026-2028.
La nueva directiva también está integrada por Claudia Henríquez, de Cap Cana, Yudith Castillo, de Grupo Puntacana, Juan Velázquez, de Costasur / Casa de Campo, y Laura Troncoso, de Playa Grande Golf & Ocean Club, quienes serán vicepresidentes.
Mientras, Cruz Apestegui, de Rincón Bay, y Tania Ramírez, de Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA), asumirán los cargos de secretario y tesorera, respectivamente.
