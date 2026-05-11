República Dominicana debe fomentar una cultura de calidad y defender los estándares nacionales e internacionales de los productos y servicios, tanto de los elaborados en el país como de los importados.

Así lo afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Ángelo Viro, quien sostuvo que se requieren acciones del Estado y mayor conciencia de los consumidores para priorizar la calidad al momento de comprar.

El dirigente empresarial advirtió que el mercado enfrenta retos vinculados a la alta informalidad y a la competencia desleal de productos que ingresan al país sin cumplir con la calidad requerida.

ANEIH llama a defender la calidad frente a informalidad y competencia desleal

Viro alertó sobre la proliferación de empresas informales que no cumplen con el pago de impuestos internos ni registran a sus trabajadores en la seguridad social. También señaló que abundan importaciones de productos que no cumplen con los estándares de calidad locales.

ANEIH llama a defender la calidad frente a informalidad y competencia desleal

Indicó que estas prácticas afectan tanto a las empresas formales como al consumidor final, además de generar competencia desleal y reducir las recaudaciones del Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y las presiones sobre los precios del petróleo.

Asimismo, llamó a los consumidores a elegir productos no solo por su menor precio, sino también por su calidad.

“El consumidor debe saber elegir y valorar la calidad por encima del precio o del origen del producto. Pues en República Dominicana se fabrican productos de alta calidad capaces de competir con mercancías importadas”, expresó.

ANEIH llama a defender la calidad frente a informalidad y competencia desleal

Destacó que la calidad debe primar tanto en la producción como en la compra de productos, debido a que representa el futuro de la producción nacional y la competitividad de las empresas en los mercados locales e internacionales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa para anunciar la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, organizado por la ANEIH, en el que serán reconocidas 20 empresas el próximo 9 de junio.

El galardón reconoce a organizaciones que, con visión, constancia y compromiso, promueven la calidad como una filosofía interna capaz de transformar el país.

ANEIH llama a defender la calidad frente a informalidad y competencia desleal

El evento se realizará en el Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña a las 6:00 de la tarde, tras la evaluación de más de 30 empresas participantes.

Viro destacó que cada reconocimiento refleja el esfuerzo de organizaciones que han apostado por la mejora continua y se han convertido en ejemplo para el sector empresarial dominicano.

“Hablar de calidad es hablar de futuro, de competitividad y de desarrollo nacional. Este premio es otorgado tras un riguroso proceso de evaluación, basado en modelos de referencia globales que promueven la mejora continua y el liderazgo empresarial”, afirmó.