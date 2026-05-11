Retos
ANEIH llama a defender la calidad frente a informalidad y competencia desleal
El gremio advirtió sobre el impacto de productos importados y empresas informales que operan sin cumplir estándares ni obligaciones fiscales
República Dominicana debe fomentar una cultura de calidad y defender los estándares nacionales e internacionales de los productos y servicios, tanto de los elaborados en el país como de los importados.
Así lo afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Ángelo Viro, quien sostuvo que se requieren acciones del Estado y mayor conciencia de los consumidores para priorizar la calidad al momento de comprar.
El dirigente empresarial advirtió que el mercado enfrenta retos vinculados a la alta informalidad y a la competencia desleal de productos que ingresan al país sin cumplir con la calidad requerida.
Viro alertó sobre la proliferación de empresas informales que no cumplen con el pago de impuestos internos ni registran a sus trabajadores en la seguridad social. También señaló que abundan importaciones de productos que no cumplen con los estándares de calidad locales.
Indicó que estas prácticas afectan tanto a las empresas formales como al consumidor final, además de generar competencia desleal y reducir las recaudaciones del Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y las presiones sobre los precios del petróleo.
Asimismo, llamó a los consumidores a elegir productos no solo por su menor precio, sino también por su calidad.
“El consumidor debe saber elegir y valorar la calidad por encima del precio o del origen del producto. Pues en República Dominicana se fabrican productos de alta calidad capaces de competir con mercancías importadas”, expresó.
Destacó que la calidad debe primar tanto en la producción como en la compra de productos, debido a que representa el futuro de la producción nacional y la competitividad de las empresas en los mercados locales e internacionales.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa para anunciar la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, organizado por la ANEIH, en el que serán reconocidas 20 empresas el próximo 9 de junio.
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El galardón reconoce a organizaciones que, con visión, constancia y compromiso, promueven la calidad como una filosofía interna capaz de transformar el país.
El evento se realizará en el Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña a las 6:00 de la tarde, tras la evaluación de más de 30 empresas participantes.
Viro destacó que cada reconocimiento refleja el esfuerzo de organizaciones que han apostado por la mejora continua y se han convertido en ejemplo para el sector empresarial dominicano.
“Hablar de calidad es hablar de futuro, de competitividad y de desarrollo nacional. Este premio es otorgado tras un riguroso proceso de evaluación, basado en modelos de referencia globales que promueven la mejora continua y el liderazgo empresarial”, afirmó.