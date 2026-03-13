Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Anteproyecto ProCompetencia fortalecería los mercados RD

Anteproyecto establece un régimen sancionatorio proporcional, basado en los ingresos brutos del infractor

Carlos Fernández, Mario Pujols, María Elena Vásquez, Julio Virgilio Brache y Marisol Vicens en el Encuentro Industrial de la AIRD.

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia). María Elena Vásquez Taveras, resaltó ayer que la anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica contribuirá a fortalecer la confianza en los mercados y a seguir posicionando al país como un destino cada vez más atractivo para la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial.

Afirmó que la aprobación por parte del Congreso de la propuesta de Ley Antimonopolio representa una oportunidad histórica para fortalecer la seguridad jurídica, consolidar la institucionalidad económica y seguir construyendo mercados cada vez más abiertos, dinámicos y competitivos en la República Dominicana.

Explicó que el anteproyecto establece un régimen sancionatorio proporcional, basado en los ingresos brutos del infractor, ya sea persona física o jurídica.

Señaló que el anteproyecto busca garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la libre empresa, fortaleciendo las capacidades de la autoridad de competencia para asegurar que prevalezca la libre competencia y que todos los agentes económicos compitan en igualdad de condiciones, en un entorno donde el éxito empresarial esté determinado por el talento, la innovación, la eficiencia y la productividad.

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, planteó la necesidad de fortalecer el marco legal de defensa de la competencia como instrumento clave para combatir prácticas desleales que distorsionan los mercados, afectan a las empresas formales y perjudican a los consumidores.

Vásquez Taveras y Bracuhe hablaron en el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”. Brache dijo que reformar la Ley sobre Defensa de la Competencia representa un paso oportuno para modernizar las reglas que regulan los mercados y fortalecer la competencia leal. 

Señaló que la industria espera que el nuevo marco jurídico permita sancionar con mayor eficacia prácticas desleales que afectan el funcionamiento de los mercados, como los ilícitos, el contrabando y las falsificaciones.

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

