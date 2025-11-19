Anuncia 62 planes para lograr orden territorial

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó ayer que el Gobierno trabaja en más de 62 planes de ordenamiento territorial y el primero —para consulta y discusión de la junta distrital —será en Verón-Punta Cana.

Explicó que esos planes forman parte de las acciones del Gobierno para la consecución de la Meta RD 2036, que busca duplicar el producto interno bruto (PIB) del país.

Al exponer en un desayuno de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana celebrado en el hotel Hyatt Centric, Paliza dijo que la presentación del plan de ordenamiento territorial de Verón será disruptivo, pues algún inversionista o sector pueda verse afectado, pero se priorizará el bien colectivo.

Expresó que el Gobierno ha diseñado metas a corto, mediano y plazo para contribuir a lograr la meta para el 2036 y que el consejo de ministros de noviembre del 2024 priorizó diez metas específicas y se presentó la Meta RD 2036, la cual debe ser asumida por la sociedad dominicana para su sustentabilidad en el tiempo.

“Creo que es una meta ambiciosa. Algunos la creen difícil. Sin embargo, el país ha crecido en promedio 5% desde hace más de 20 años”, dijo.

En tanto, el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competetividad, Peter Prazmewski Prazmewski, dijo que la Meta 2036, establecida por el decreto 337-24, es ambiciosa: duplicar el PIB real per cápita de US$11 mil a US$22 mil en 2036, manteniendo un crecimiento promedio del 6% anual.

Precisó que se trata de que el país se convierta plenamente en una nación desarrollada donde cada dominicano — sin importar su condición— pueda alcanzar su máximo potencial.

Expuso que el proyecto está liderado por una Comisión Presidencial que integran el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Consejo Nacional de Competitividad y la Unidad de Gestión de Resultados encargada de dar continuo seguimiento a las labores de meta.

Recordó que el país creció en promedio un 5% en los últimos 34 años. “Si sacamos los años de crisis y sus rebotes, el 1990-1991, 2003-2004 y 2020-2021, hubiésemos crecido un 5,7%”, agregó.

El presidente de la Cámara de Comercio, Paco Pérez, dijo que “meta RD 2036 es una apuesta estratégica que trasciende los gobiernos y los ciclos electorales. La embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga, resaltó que las empresas españolas establecidas aquí contribuirán a que se logre la meta en el 2036.