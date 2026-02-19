Anuncia lanzamiento de la guía turística destino Santiago 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo Sarma anuncia el inicio de la producción de la Guía Turística de la Provincia de Santiago 2026, una pieza de información que pondrá en valor los principales atractivos turísticos y naturales, así como el patrimonio cultural de toda la provincia.

La publicación, en formato impreso y digital, estará estructurada con contenido especializado y ofrecerá una mirada integral de Santiago como epicentro cultural y productivo del Cibao.

Milka Hernández, CEO de Grupo Sarma, señaló que “desde datos prácticos para el viajero hasta un recorrido por su historia viva, su arquitectura emblemática, sus museos, sus expresiones artísticas y su calendario cultural, la guía se proyecta como una herramienta estratégica para posicionar la provincia en mercados nacionales e internacionales”.

Entre sus secciones destacadas se incluirán capítulos dedicados a la naturaleza y la aventura —con énfasis en ríos, montañas y senderos—, así como un amplio apartado gastronómico que resaltará la identidad cibaeña y sus productos locales, y un mapa de sabores que conectará la tradición con la cocina contemporánea.

La guía también recorrerá la provincia municipio por municipio, presentando a Santiago de los Caballeros como capital del Cibao, junto a destinos como San José de las Matas, Tamboril, Sabana Iglesia, Villa González, Licey al Medio, Puñal y Navarrete, destacando su carácter propio, sus vocaciones productivas y sus experiencias turísticas diferenciadas.