Anuncian fondos concursables por 20 MM

La Asociación Cibao anunció la novena convocatoria del programa Fondos Concursables José Santiago Reinoso Lora para el Desarrollo Sostenible, que este año incrementa su dotación a RD$20 millones, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo social, económico y ambiental del país.

Los fondos están dirigidos a Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que promuevan proyectos de alto impacto social, económico y ambiental. En esta edición, la convocatoria cuenta con 16 categorías: educación, cultura, vivienda, salud, inclusión, alimentación, reforestación y conservación de flora, agua, clasificación de residuos, energías renovables, educación ambiental, conservación de la fauna, emprendimiento social, empleabilidad, educación financiera y tecnología para el desarrollo social. Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Asociación Cibao, dijo q que ampliación de fondos responde a una valoración positiva.