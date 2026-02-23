Falla en línea Hainamosa–Villa Duarte provoca apagón; servicio eléctrico se recupera de forma gradual

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) había logrado restablecer alrededor del 30 % del abastecimiento eléctrico a las 3:30 p.m., tras el apagón nacional registrado esta mañana. Las autoridades informaron que la interrupción fue provocada por el disparo de una línea de transmisión de 138 kilovoltios en el tramo Hainamosa–Villa Duarte, lo que generó una falla mayor en la red eléctrica nacional alrededor de las 10:50 a.m.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció estos detalles durante una rueda de prensa y afirmó que trabajan en la reposición ordenada del servicio en todo el territorio nacional.

“El primer objetivo es restablecer el sistema con rapidez, pero también con el cuidado que requiere un sistema de esta naturaleza”, indicó el funcionario.

Durante el encuentro con las autoridades del sector eléctrico, Santos explicó que desde el primer minuto del evento se activaron los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar la estabilidad del sistema.

El ministro explicó que el proceso de recuperación se realiza de manera gradual, conforme a los procedimientos técnicos, para evitar nuevas inestabilidades en la red. Señaló que, a medida que se integran las líneas y las plantas generadoras, se continuará incrementando la capacidad de suministro en las distintas regiones del país.

Santos destacó que los hospitales, aeropuertos, sistemas de agua potable, transporte urbano y semáforos han operado en su mayoría con sistemas de respaldo, lo que permitió mantener la continuidad de los servicios críticos durante el apagón.

Asimismo, aclaró que la falla no estuvo relacionada con las plantas de generación eléctrica, las cuales se mantienen en condiciones normales.

Explicó que las plantas salen del sistema de manera automática como mecanismo de protección, pero que la capacidad de generación del país permanece intacta, lo que facilitará la reposición del servicio.

Añadió que las hidroeléctricas juegan un papel clave en el proceso de arranque del sistema, mientras las demás plantas se integran de forma progresiva conforme se estabilizan las líneas de transmisión.

Investigación técnica

Santos informó que, una vez restablecido el servicio, se iniciará una investigación técnica detallada para determinar las causas del disparo de la línea de transmisión y evitar la repetición de incidentes similares.

Las autoridades aseguraron que continuarán ofreciendo reportes periódicos a la ciudadanía mientras avanza el proceso de normalización del servicio eléctrico.