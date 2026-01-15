Apoyo para modernizar cadena agroalimentaria RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El embajador de Italia en la República Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, dijo que ese país europeo puede aportar conocimiento técnico y tecnología para modernizar la cadena agroalimentaria dominicana.

El diplomático, dijo además que Italia, a través de plataformas como Macfrut, representa una puerta de entrada no sólo al mercado italiano, sino al mercado europeo en su conjunto, gracias a sus ecosistemas logísticos y comerciales.

Queirolo Palmas ofreció las declaraciones durante un encuentro en el que se presentaron los detalles del Pabellón Dominicano en Macfrut 2026, que se realizará desde el 21 al 23 de abril de 2026 en Rímini, Italia.

El encuentro fue organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) junto al Comité Organizador de Macfrut y participó el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien expresó que para el país es un honor que una feria de la magnitud de Macfrut esté dedicada a República Dominicana, ya que esto permite ampliar las fronteras agrícolas y exhibir la calidad de los productos agropecuarios dominicanos en el mercado internacional.

De su lado, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, resaltó la relevancia de la participación dominicana en eventos internacionales de esta magnitud.