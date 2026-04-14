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Se aproxima el día: Paso a paso de cómo pasar a facturación electrónica
La facturación electrónica permitirá que cada comprobante fiscal sea emitido en formato digital y validado en tiempo real por la DGII
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha reiterado que el próximo 15 de mayo de 2026 vence el plazo para que los contribuyentes migren de manera definitiva a la facturación electrónica, un proceso que marcará un antes y un después en la gestión tributaria del país. Con esta transición, la institución busca modernizar el sistema fiscal, garantizar mayor transparencia y reducir los costos administrativos de las empresas.
La facturación electrónica permitirá que cada comprobante fiscal sea emitido en formato digital y validado en tiempo real por la DGII, asegurando su autenticidad y validez legal. Para facilitar la adaptación, la entidad ha puesto a disposición de los contribuyentes la guía para hacerlo:
Economía
DGII llama a acogerse a la facturación electrónica
Hoy
Registro inicial
• Acceder al portal de la DGII: dgii.gov.do
• Completar el formulario de inscripción como emisor electrónico.
• Validar datos fiscales y comerciales.
2. Selección del sistema
• Opciones disponibles:
• Facturador Gratuito DGII: herramienta sin costo para pequeñas y medianas empresas.
• Proveedor autorizado: contratar un software certificado para grandes volúmenes de facturación.
3. Certificación y pruebas
• Realizar pruebas de emisión de comprobantes electrónicos.
• Validar con la DGII que los documentos cumplen con los estándares técnicos.
4. Emisión oficial
• Una vez aprobado, el contribuyente podrá emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF).
• Cada factura tendrá validez legal y estará registrada en tiempo real en la DGII.