Se aproxima el día: Paso a paso de cómo pasar a facturación electrónica

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha reiterado que el próximo 15 de mayo de 2026 vence el plazo para que los contribuyentes migren de manera definitiva a la facturación electrónica, un proceso que marcará un antes y un después en la gestión tributaria del país. Con esta transición, la institución busca modernizar el sistema fiscal, garantizar mayor transparencia y reducir los costos administrativos de las empresas.

La facturación electrónica permitirá que cada comprobante fiscal sea emitido en formato digital y validado en tiempo real por la DGII, asegurando su autenticidad y validez legal. Para facilitar la adaptación, la entidad ha puesto a disposición de los contribuyentes la guía para hacerlo:

Registro inicial

Paso a paso de cómo pasar a facturación electrónica

• Acceder al portal de la DGII: dgii.gov.do

• Completar el formulario de inscripción como emisor electrónico.

• Validar datos fiscales y comerciales.

2. Selección del sistema

Facturación electrónica

• Opciones disponibles:

• Facturador Gratuito DGII: herramienta sin costo para pequeñas y medianas empresas.

• Proveedor autorizado: contratar un software certificado para grandes volúmenes de facturación.

3. Certificación y pruebas

• Realizar pruebas de emisión de comprobantes electrónicos.

• Validar con la DGII que los documentos cumplen con los estándares técnicos.

4. Emisión oficial

• Una vez aprobado, el contribuyente podrá emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF).

• Cada factura tendrá validez legal y estará registrada en tiempo real en la DGII.