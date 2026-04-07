Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami. Florida. EEUU. El gerente general de Arajet, Víctor Pacheco, afirmó que el aumento del precio del petróleo está impactando de forma directa a las aerolíneas dominicanas, debido a que alrededor del 40% del costo de un ticket aéreo está vinculado al combustible, el cual ha subido más de 70% tras el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Pacheco explicó que el sector atraviesa una situación “muy complicada”, ya que el incremento del combustible no puede trasladarse completamente al pasajero porque provocaría una caída significativa en la demanda. Señaló que los vuelos que actualmente opera la aerolínea están generando pérdidas, pero se mantienen para preservar la confianza del mercado y la reputación de la empresa.

Víctor PachecoMayelin A

Indicó que el comportamiento de la demanda demuestra la sensibilidad del mercado ante los ajustes de precios. “Nosotros subimos 10% la tarifa y la demanda bajó un 25%. Entonces uno no puede continuar subiendo porque entonces nadie va a viajar”, sostuvo.

Señaló que todos los destinos están siendo afectados por el aumento del combustible, sin importar la distancia, debido a que el precio de los pasajes se calcula en función de los kilómetros volados. Agregó que en las operaciones actuales se está perdiendo dinero, pero la aerolínea mantiene los vuelos para cumplir con los pasajeros y proteger la marca.

Arajet afirma 40% del ticket aéreo depende del petróleo y con alza de precio “pierden dinero”

Pacheco indicó que la empresa mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto del alza del petróleo, aunque reconoció que todavía no hay soluciones definidas. Consideró que, ante la coyuntura, es necesario que el sector público y privado trabajen de forma conjunta para superar la crisis.

Asimismo, señaló que la situación ha obligado a revisar las proyecciones de crecimiento de la aerolínea. Explicó que a inicios de año estimaban transportar dos millones de pasajeros, pero ahora el panorama luce más retador y la expansión agresiva prevista deberá ponerse en pausa mientras se reorganizan las inversiones.

El gerente general también indicó que Arajet mueve alrededor del 85% del millón y medio de pasajeros que transportan las aerolíneas dominicanas, por lo que el impacto del alza del combustible repercute de forma significativa en el sector aéreo nacional.

Pacheco conversó con periodistas de Hoy durante el evento RD-Tradeshow que se celebra hoy en Miami y que reúne a de más de 100 expositores desde la República Dominicana y alrededor de 900 agentes de viajes y turoperadores internacionales del continente americano.