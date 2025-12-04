Arajet baja precios de vuelos para la diáspora dominicana en EE.UU. este diciembre

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La aerolínea dominicana Arajet informó que, a partir de este mes de diciembre, los precios de sus vuelos para la diáspora dominicana en Estados Unidos estarán por debajo de los US$1,000.

El presidente de la compañía, Víctor Pacheco, explicó que la medida responde al agradecimiento por el respaldo que la línea aérea ha recibido de los dominicanos residentes en el extranjero. “Es un gesto hacia nuestra comunidad, que siempre ha apoyado a Arajet”, señaló.

Tradicionalmente, durante la temporada alta de diciembre los boletos pueden alcanzar hasta los US$3,000, lo que dificultaba el regreso de muchos dominicanos al país para las celebraciones navideñas. Con esta reducción, Arajet busca facilitar el reencuentro familiar y garantizar mayor accesibilidad en una época marcada por la alta demanda.

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por representantes comunitarios, quienes destacan que permitirá que más compatriotas puedan viajar sin enfrentar los altos costos que caracterizan la temporada.