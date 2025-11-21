Arajet inaugura primer vuelo directo Boston, Massachusetts y Santo Domingo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La aerolínea dominicana Arajet inauguró esta mañana su ruta hacia Boston, Massachusetts, reforzando su presencia en Estados Unidos y marcando lo que su gerente general, Víctor Pacheco, describió como “un viaje histórico para la República Dominicana”.

Pacheco destacó que Boston contará con un servicio fijo, no temporal, que inicia con cuatro frecuencias semanales los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Expresó que, en la medida en que la aerolínea aumente la demanda, proyectan incrementar el número de vuelos.

El vuelo conecta el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo (SDQ) y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS), y es el sexto destino en Estados Unidos, complementando su red actual hacia Miami, San Juan, Nueva York, Chicago y Orlando.

Pacheco explicó que Boston representa un mercado estratégico al ser hogar de una de las comunidades dominicanas más numerosas del país, con alrededor de 200,000 dominicanos establecidos en el estado de Massachusetts. Este primer vuelo de Arajet desde Santo Domingo a Boston estuvo lleno de pasajeros, quienes manifestaron su alegría con la nueva ruta aérea.

Pacheco también resaltó que la apertura de la ruta representa mucho más que un enlace aéreo, pues simboliza el fin de “el maltrato y las malas experiencias” que algunos viajeros habían vivido en el pasado con otras aerolíneas. Consideró que Arajet trae una ruta con los mejores precios del mercado y un trato familiar y amable para los dominicanos.

Al hablar de expansión futura en territorio estadounidense, Pacheco señaló que otras ciudades de Estados Unidos están siendo consideradas, aunque no a corto ni mediano plazo. En cambio, la empresa ya tiene un nuevo destino confirmado: Córdoba, Argentina, con inicio de operaciones el primero de diciembre.

Para el cierre de este año, Arajet espera mover más de un millón de pasajeros, una cifra que refleja el crecimiento acelerado de la compañía desde su entrada al mercado.

Con la ruta a Boston, Arajet alcanza 27 rutas en operación, lo que consolida su crecimiento en el continente. Sus aeronaves cuentan con 189 asientos, lo que permite una operación de alto volumen en mercados como Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, este último también bajo un modelo de cielos abiertos. La aerolínea ya vuela a Montreal y Toronto desde hace dos años y medio.

El acto de inauguración contó con la presencia y palabras de Antonio Almonte, cónsul general de la República Dominicana en Boston, quien destacó que el vuelo inaugural de Arajet a Boston es un paso que fortalece los lazos entre la República Dominicana y la comunidad dominicana en toda Nueva Inglaterra. También expuso la importancia del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, un paso histórico para la aviación dominicana y que hace posible este y otros vuelos.

Además, participaron representantes de la comunidad dominicana en esta ciudad, como Ana Quezada, senadora de Rhode Island y vicegobernadora de Rhode Island, y el senador Pavel Payano del estado de Massachusetts, entre otras personalidades.