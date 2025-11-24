Arajet inaugura la ruta entre Santo Domingo y Boston

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Arajet, la aerolínea bandera dominicana, celebró el pasado viernes el lanzamiento oficial de su nuevo vuelo entre el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo (SDQ) y Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS), con lo que marca un nuevo hito en su proceso de expansión en Estados Unidos para 2025.

La nueva ruta a Boston operará cuatro veces por semana: miércoles, jueves, viernes y domingos, fortaleciendo la conectividad aérea entre Nueva Inglaterra y República Dominicana. Con esta incorporación, Arajet suma su sexto destino en Estados Unidos, complementando la red actual hacia Miami, San Juan, New York, Chicago y Orlando, Florida.

La aerolínea explicó que Boston representa un mercado estratégico, al ser hogar de una de las comunidades dominicanas más numerosas del país, con alrededor de 200,000 dominicanos establecidos en la región. Con esta nueva ruta, Arajet reafirma su misión de conectar a las familias, facilitar el regreso a casa y fortalecer los vínculos culturales y emocionales de la diáspora con sus raíces. “Boston es un mercado vital para Arajet, ya que alberga una de las comunidades dominicanas más grandes de Estados Unidos. Esta nueva ruta ofrece a los pasajeros una forma fácil y asequible de volar, al tiempo que ofrece conexiones fluidas con más de 25 destinos en el Caribe y América Latina”, afirmó Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet.

“Celebramos con entusiasmo el vuelo inaugural de Arajet a Boston, un paso que fortalece los lazos entre la República Dominicana y nuestra comunidad dominicana en toda Nueva Inglaterra. Agradecemos el liderazgo del presidente Luis Abinader en promover el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos”, dijo.