Arajet suma un nuevo avión a su flota, ya tiene 14

La aerolínea dominicana Arajet integró a su flotilla de aviones el Boeing 737 MAX, con el que suma ya 14 aeronaves.

Esta nueva incorporación, según el presidente de la aerolínea Víctor Pacheco, no solo se traduce en ampliar el número de naves, sino que agrega más trabajo directos e indirectos.

“Cada vez que Arajet recibe una aeronave aquí, significa desarrollo, más empleo. Cada vez que se integra una aeronave equivale a 54 empleados para la operación de ese avión, pero también eso significa alrededor de 500 empleos indirectos”, dijo.

El nuevo avión fue bautizado como “Salto de Jimenoa” en honor a uno de los principales atractivos naturales de Jarabacoa, provincia La Vega.

Pacheco destacó que esta nueva aeronave no solo expande la capacidad operativa de la compañía, sino que también refuerza el compromiso de la aerolínea con un modelo de negocio sustentable que impulsa la economía local y la conectividad aérea.

Arajet ha venido consolidándose como uno de los motores de la economía dominicana, no solo por la expansión de su red de rutas que en 2025 la llevó a convertirse en una de las principales aerolíneas en la llegada de turistas al país sino también por sus prácticas de gestión ambiental y responsabilidad social.