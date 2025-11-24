Arajet fortalece su presencia en Nueva York con dos vuelos diarios desde Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Arajet, la aerolínea bandera dominicana, aumentó sus frecuencias hacia Nueva York–Newark (EWR), operando dos vuelos diarios desde el pasado 19 de noviembre, destacando su consolidación y crecimiento sostenido en el mercado estadounidense.

La aerolínea explicó que mantienen su acostumbrada frecuencia matutina, con salida desde Santo Domingo a las 6:10 a.m. y llegada a Newark a las 9:30 a.m., y adicionaron una frecuencia nocturna, saliendo a las 7:10 p.m. y arribando a las 10:30 p.m., ofreciendo mayor flexibilidad para viajeros de negocios, turismo, visitas familiares y conexiones.

Arajet puntualizó que esta decisión responde a la alta demanda estacional del mercado de Nueva York, donde la compañía ha reportado consistentemente tasas de ocupación superiores al 85%.

La aerolínea además informó que en el mes de octubre volvió a ser la tercera aerolínea con mayor tráfico de pasajeros en el país con un total de 115 mil 536 personas transportadas, sin incluir conexiones, con lo cual llegaron a más de 130 mil en ese mes.

Según los datos publicados en la página Web de la Junta de Aviación Civil, Arajet transportó el 8.8% de los pasajeros que volaron en los aeropuerto dominicanos en el mes de octubre, por lo que continúa con una tendencia al alta en comparación al resto de aerolíneas internacionales. De igual forma Arajet acumuló el 90% de los pasajeros transportados entre aerolíneas dominicanas, siendo Bogotá, Buenos Aires y Medellín las rutas de mayor movimiento de pasajeros de dicha línea aérea.

El fortalecimiento de la conectividad aérea ha sido clave en el auge del turismo dominicano; según cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025 la República Dominicana recibió 6,575,073 visitantes por vía aérea, consolidando al país como líder del Caribe y evidenciando la importancia de ampliar rutas hacia grandes mercados emisores como Nueva York.

De acuerdo con estadísticas de la Junta de Aviación Civil (JAC), Arajet ha transportado más de un millón de pasajeros en 2025, y proyecta cerrar el año con 1,500,000 viajeros movilizados, incluyendo pasajeros en conexión, un hito para una aerolínea con poco más de tres años de operación.

“Estamos comprometidos en ofrecer un servicio seguro, donde el pasajero reciba el mayor valor por su dinero; Nueva York es un mercado clave para los dominicanos y para el turismo, sobre todo en esta época donde las familias anhelan reunirse para celebrar las fiestas navideñas”, afirmó Victo Pacheco Méndez, CEO & Fundador de la aerolínea.

El nuevo esquema de dos vuelos diarios convierte a Arajet en una de las opciones más competitivas para viajar entre Santo Domingo y Nueva York, reafirmando su misión de democratizar los cielos y expandir la conectividad entre la República Dominicana y el mundo.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

Para más información, visite www.arajet.com