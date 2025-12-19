Así cotizan el dólar, euro y libra según el Banco Central este 19 de diciembre

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) dio a conocer las tasas de cambio para la compra de divisas convertibles correspondientes al viernes 19 de diciembre de 2025, a través de su Departamento Internacional.

La publicación incluye los valores de referencia de las principales monedas extranjeras frente al peso dominicano, utilizados por entidades financieras y agentes económicos para operaciones de comercio exterior, inversión y remesas.

Tasas de cambio destacadas

• Dólar estadounidense (USD): RD$62.3271

• Euro (EUR): RD$72.9975

• Libra esterlina (GBP): RD$83.3469

• Dólar canadiense (CAD): RD$45.2498

• Franco suizo (CHF): RD$78.3397

• Yuan chino (CHY): RD$8.8518

• Derecho Especial de Giro (XDR): RD$85.1261

• Corona danesa (DKK): RD$9.7834

• Corona noruega (NOK): RD$6.1265

• Corona sueca (SEK): RD$6.6946

• Dólar australiano (AUD): RD$41.1920

• Real brasileño (BRL): RD$11.3006

• Bolívar venezolano (VES): RD$83.3469

• Yen japonés (JPY): RD$0.4002

Contexto económico

El Banco Central recordó que estas tasas corresponden a operaciones de compra de divisas convertibles, y forman parte de su política de transparencia y estabilidad cambiaria. La publicación diaria de estos valores permite a los agentes económicos contar con información oficial para la planificación de importaciones, exportaciones y transacciones financieras.

La estabilidad del dólar estadounidense en torno a los RD$62.32 refleja la política monetaria aplicada por la institución, mientras que el euro y la libra esterlina mantienen niveles altos, lo que impacta en el costo de productos importados desde Europa.

El BCRD destacó que la tasa de cambio es un indicador clave para la economía dominicana, especialmente en un período de alta actividad comercial como las festividades navideñas, cuando aumenta la demanda de divisas por parte de empresas y consumidores.