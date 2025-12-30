Así recibirán los dominicanos el 2026

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

Tras los gastos propios de Nochebuena y Navidad, muchos dominicanos expresaron cómo quedaron sus finanzas para recibir el 2026.

Según personas consultadas por el Hoy Digital, muchos coinciden de que queda algo monetario del doble sueldo.

Tal es el caso de Carlos Junior Pérez, quien aseguró que si guardó dinero para las otras fechas festivos.

“Yo guardé mi chelito, pan para mayo, harina para abrir, porque me entiendes… no hay motivo entonces de trabajar. Si tú trabajas para no tener nada, tienes que guardar aunque sea 10 pesos”, expresó.

Mientras que Carlos Hilario también se preparó y calculó sus gastos para no irse en blanco para el año venidero.

“Las cosas quizás no están como uno quiere al 100%, pero Dios siempre bendice y siempre hay para aquellos hijos de Él que trabajan esforzadamente. Yo creo que la cosa está regular”, afirmó.

Para Yubelkis Ortega, las festividades son principalmente comerciales y requieren prudencia económica.

“Hay que guardar, porque estos son días comerciales. Viene enero, viene febrero, tenemos familia, entonces tenemos que guardar. No podemos echarlo todo, como decían antes, al inodoro”, señaló.

Yanni Gomera fue directa sobre su situación actual: “Tengo que guardar, nunca me puedo quedar sin dinero, porque el mayor estrés de mi vida es no tener algo de dinero”.

Sin embargo, Marcos Montero admitió con franqueza: “Me fui en olla, pero algo aparece”,

Otros, como Amauris Molina y Ruddy Pérez Javier, afirmaron que lograron guardar algo.

“Se guardó algo”, dijo Molina.

Mientras Pérez Javier explicó que “De lo que voy produciendo voy aguardando”.