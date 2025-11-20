Así está la tasa del dólar hoy 20 de noviembre 2025 en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 19 de noviembre de 2025, son de RD$62.7681/US$ y RD$63.2760/US$, respectivamente.⁣

⁣

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 20 de noviembre de 2025. ⁣

⁣

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.⁣

⁣

Tasa de cambioBanco Central

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.⁣

⁣

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.⁣