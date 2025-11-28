Así se vive el Viernes Negro: descuentos, concursos para ganar un 100% de tus compras y tránsito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La mañana de este Viernes Negro, las tiendas amanecieron anunciando sus rebajas. Periodistas de Hoy Digital recorrieron varios comercios de la capital y observaron el flujo de compradores desde primeras horas del día.

En Distribuidoras Corripio, una “zona de ofertas” llamaba la atención con carteles que anunciaban grandes rebajas. Iván Sánchez, gerente de Tiendas Corripio en la avenida Kennedy, anunció que tienen hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados hasta este sábado.

Sánchez explicó que sus expectativas son superar las ventas del año anterior. Detalló que este viernes laborarán hasta las 12:00 de la madrugada y el sábado hasta las 8:00 de la noche.

“Vengan y aprovechen que estos son los mejores precios del año. Podemos encontrar un 70% de descuento, además, puedes concursar por ganar el 100% de tu compra, así que exhortamos a que nos visiten y aprovechen las ofertas”, indicó.

Entre los productos más vendidos mencionó neveras, lavadoras y televisores.

En un recorrido posterior por la avenida Duarte, se observó a agentes de la Digesset regulando el tránsito. Las tiendas de esta conocida zona comercial también presentaron un gran flujo de personas, como Garrido de la Duarte y Mudan.

Entre los compradores, Eleiny González comentó que los precios estaban “muy buenos” y que andaba buscando una licuadora y una neverita. Mary Marte también se encontraba en busca de una lavadora.

En la Duarte se registró alta demanda de artículos como cortinas, termos y cojines.

El propietario de la tienda Mudan, Poo, conocido como “Chino de Mudan”, dijo que tenían 10% y 20% de descuentos en distintos productos.