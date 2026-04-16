Asociación Cibao elige su Junta de Directores

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La Asociación Cibao anunció la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo.

El pleno está integrado por José Vega, Teófilo de Jesús Gómez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez y Ángel María Castillo Brito, entre otros.

"Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas", expresó Vega.

En el marco de la asamblea, la institución rindió reconocimiento a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional de la organización.

Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis.