Atribuyen reducción de oferta de pollo a cambio de estación

El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA), Pavel Concepción, reconoció ayer que sí hay un “pequeño faltante de pollo en el país”, pero que este no es producto de falta de cantidad de pollo, sino por la disminución en el peso de la carne blanca en estos meses.

Esto podría haber sido, dijo, la causa de que el precio de la libra de pollo se haya incrementado para el mes de diciembre.

“Ese déficit es por la parte del peso del pollo, que está más liviano de lo normal. Como nos falta un 10% del peso, es casi como si faltara el 10% de los pollos”, explicó.

Concepción precisó que el precio de la libra de pollo se ha incrementado, además, porque hay un 15% de productores que no pertenecen a la asociación y manejan precios de oferta y demanda.

Dijo que los productores organizados manejan precios de RD$48.00 en granja, mientras que los productores que no pertenecen a la asociación venden por encima de RD$50.00, lo que provoca que comercios vendan a sobre precio

Informó que en diciembre se puso la producción de 25 millones de pollo en el mercado y que se integrará al mercado 2 millones 500 mil libras de pollo congelado que provienen importación.

“Ya hoy y mañana ese pollo estaría supliendo cualquier déficit”, agregó.

Ayer, la libra de pollo se vendía a RD$85.00 en los mercados, mientras que en mesas esta alcanzaba hasta los RD$100.00.

El martes, el presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes, Gilberto Luna, señaló que hay una crisis en la comercialización de pollo y que este está costando RD$125 la libra.