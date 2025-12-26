Auge zonas francas dispara demanda servicios especializados outsourcing

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sector de zonas francas cerró 2025, con 200,000 empleos directos y con una proyección de exportaciones por un valor superior a los US$7,900 millones, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Este crecimiento, respaldado por la estrategia de captación de inversiones de ProDominicana, ha generado un efecto multiplicador en la demanda de servicios bajo el régimen de Exportación de Servicios e Inversión (ESI).

"La competitividad de República Dominicana como destino de nearshoring ya no depende únicamente de los incentivos fiscales de la Ley 8-90, sino de la robustez de su cadena de suministro de servicios", señala el gerente general para Grupo Eulen en República Dominica y Panamá, Antonio Pérez.

Destaca que en este entorno de alta competitividad, las empresas ofrecen su brazo operativo a múltiples multinacionales. Al asumir la gestión de Facility Management, seguridad especializada y mantenimiento preventivo, la compañía permite que las empresas de zona franca optimicen sus costos operativos (OPEX) y cumplan con los estándares internacionales exigidos por sus casas matrices en Estados Unidos y Europa.

La alianza entre el sector público y empresas de servicios globales también tiene un impacto directo en el mercado laboral.

“Con el sector de servicios (ESI) generando más de 45,000 empleos directos este año, la formalización y capacitación técnica que aportan empresas como Eulen elevan el estándar del talento humano dominicano”, dijo Pérez.