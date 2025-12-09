Autoferia Popular envía señal de reactivación de los créditos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El desembolso de los primeros RD$7,000 millones, de solicitudes de préstamos por RD$19,000 millones hechos en el marco de la trigésima Autoferia Popular es una clara señal de la reactivación del crédito bancario que se ha registrado en los últimos meses como resultado de la liquidez.

Ese comportamiento que contrasta con lo ocurrido en el primer semestre del presente año, es revelador de que la economía dominicana está tomando nuevos impulsos que la llevaran a tener un crecimiento en el 2026 superior al 2025.

La Autoferia Popular concluyó con RD$19,000 millones en solicitudes de préstamos, correspondientes a un total de 9,600 vehículos nuevos financiados, de los cuales, hasta el momento, se han aprobado RD$7,000 millones, según datos provisionales del Banco Popular Dominicano. Dentro de este monto general, más de RD$650 millones se destinaron al financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos.

En cuanto a los plazos de financiamiento preferidos por los clientes, el más común en esta trigésima versión fue la tasa fija del 12.75% a 3 años.

La Autoferia Popular 2025 gozó de las mejores tasas del momento para adquirir un vehículo nuevo: desde 7.75% a 6 meses; 9.75% a 1 año, 11.75% a 2 años, 12.75% a 3 años, 13.75% a 5 años y una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos desde 7.25% a 6 meses.