Autoferia Popular inicia con tasas desde 7.25% a seis meses

El Banco Popular Dominicano inició la trigésima edición de la Autoferia Popular, durante la cual los clientes podrán adquirir sus vehículos con las tasas fijas más competitivas del mercado, desde 7.75% a 6 meses, 9.75% a 1 año, 11.75% a 2 años, 12.75% a 3 años, 13.75% a 5 años y una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos desde 7.25% a 6 meses.

El plazo para pagar es de hasta siete años, con la posibilidad de financiar hasta el 90 % del valor del vehículo. Autoferia se extenderá hasta el domingo.

Esta edición 2025 cuenta con un amplio inventario disponible, que incluye 76 modelos híbridos y 65 eléctricos, para un total de 141 vehículos sostenibles.

También se han dispuesto descuentos en el seguro vehicular y la opción de adquirir vehículos a través del producto Leasing Popular. Esta herramienta financiera permite a profesionales, pymes y empresas adquirir vehículos o flotillas nuevas bajo esquemas con beneficio fiscal. Para vehículos eléctricos e híbridos, el Leasing Verde Popular incluye condiciones diferenciadas dentro del portafolio Hazte Eco.

Los clientes podrán gestionar sus solicitudes de manera digital, a través del sitio web Autoferiapopular.com, dijo Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular. También podrán acudir a los 32 concesionarios y más de 250 distribuidores autorizados en todo el país.