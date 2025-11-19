Automatización y IA están redefiniendo el trabajo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El economista y escritor británico Daniel Susskind, afirmó que la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) están transformando las profesiones y redefiniendo el papel humano en el trabajo.

Explicó que la verdadera disrupción no es que las máquinas reemplacen el trabajo humano, sino que lo reconfiguren, desplazando ciertas tareas y creando nuevas oportunidades.

Susskind enfatizó la importancia de no asumir que la inteligencia artificial razona como los humanos, y sugirió que el análisis debe partir de formular preguntas distintas, enfocadas en los problemas concretos que se desea resolver, más allá de replicar procesos tradicionales. Su mensaje fue claro: la adaptación requerirá educación, formación continua y un enfoque orientado a resultados.

Susskind ofreció estos detalles al ser invitado por el Instituto OMG en la quinta edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL 2025), bajo el lema “Transformación de la estrategia legal: el cumplimiento empresarial y el rol de la tecnología en el mundo actual”. El evento reunió a líderes del ámbito jurídico, tecnológico y empresarial para debatir sobre el futuro del derecho en la era de la inteligencia artificial. Contó con exposiciones del Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina y de Daniel Castro, vicepresidente de la ITIF.