Un aval del regulador a una proteína que no debe pasar inadvertido

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El 27 de este noviembre veíamos un destello de esperanza para consumir menos carne animal en el mundo, tras la creación, por parte de científicos de la Universidad de Jiangnan, en China, una nueva cepa del hongo Fusarium venenatum, denominada FCPD, apta para el consumo humano y con texturas y sabores naturales muy similares a los de la carne.

Lo que nos imaginábamos entonces era que la bola iba a correr tan rápido la aprobación, por parte de la Comisión Nacional de Salud de China de esa micoproteína, lo que le da potencial transformación de la dieta mundial que no debe ser ignorado.

Esto así porque por primera vez un regulador –en este caso el de China- aprueba marco regulatorio claro y estratégico y establece normas nacionales para su producción, etiquetado y uso de este ingrediente alimenticio, lo que ofrece seguridad jurídica a la industria y acelera la inversión y producción a gran escala.

Se ha informado que empresas chinas como Fushine Bio planean producir —y ya están produciendo— cantidades muy grandes, hasta 200 000 toneladas al año, lo que indica que no solo se trata de una innovación científica sino un producto industrializable.

Como ya había explicado en la entrega anterior, lo trascendente de esta innovación es que la producción de micoproteína se obtiene mediante fermentación y consume menos agua, suelo y energía que la ganadería tradicional y genera menores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que la hace atractiva para enfrentar desafíos ambientales y e seguridad alimentaria.

Y tiene el potencial de generar un cambio estructural en la alimentación humana, pues la micoproteína ofrece un perfil nutricional completo (incluyendo aminoácidos esenciales), baja grasa y ausencia de colesterol, y puede usarse en múltiples formatos (textura fibrosa, polvo, “cortes”), lo que la hace versátil para aplicaciones similares a la carne.

Obviamente, hay retos salvables: aunque permite texturas parecidas a la carne, el gusto, la cultura alimentaria y las preferencias son barreras importantes que toman tiempo para cambiar.

Además, la producción masiva a nivel mundial requiere inversiones, infraestructuras y cadenas de suministro que no se construyen de la noche a la mañana.

Pero lo importar esta proteína y el apoyo del regular nos dan motivos para soñar con una alimentación que le cueste menos al planeta. Porque cuando la ciencia obtiene permiso para cuidar la Tierra, la innovación deja de ser promesa y se convierte en destino.