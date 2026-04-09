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Banca aliada del desarrollo económico

El sistema bancario dominicano es un aliado estratégico para el desarrollo económico y la inclusión financiera

Nathalie Alvarado

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El sistema bancario dominicano es un aliado estratégico para el desarrollo económico y la inclusión financiera, afirmó la representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), Nathalie Alvarado, al ponderar el rol de la banca múltiple como socio clave en la ejecución de políticas orientadas al crecimiento productivo y sostenible del país.

En una entrevista en la revista ABAnce, publicación institucional de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), subrayó que se trata de uno de los sistemas más resilientes de la región, con sólidos indicadores de calidad de activos, adecuados niveles de liquidez, rentabilidad sostenida y una fortaleza patrimonial que supera ampliamente los mínimos regulatorios.

Destacó que el sistema financiero dominicano se distingue por su diversidad y profundidad, lo que ha permitido ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la inclusión en distintos segmentos de la población.

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