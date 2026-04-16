La banca entra en una nueva era: de procesar transacciones a entenderlas

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En un ecosistema bancario donde la velocidad de procesamiento ya no es suficiente para competir, la industria financiera comienza a redefinir su foco: pasar de ejecutar transacciones a entenderlas para elevar sus márgenes de ganancia, impulsar la experiencia de sus clientes y optimizar la toma de decisiones en tiempo real. En este contexto, 2innovate anunció el lanzamiento de FrameIQ, su nuevo componente de inteligencia, durante su evento exclusivo Frame Banking™ Day, como parte de su agenda estratégica para la industria.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía. Durante 2025, 2innovate registró un crecimiento sostenido en América Latina, alcanzando una huella de más de 30 bancos, fintechs y empresas de pago, incluyendo instituciones Tier 1 y principales ACH de la región.

Actualmente, su tecnología procesa más de 20 mil millones de transacciones al año, con una proyección de superar las 30 mil millones en el corto plazo.

Este crecimiento no solo refleja la expansión de la compañía, sino también una evolución más profunda del mercado.

A medida que los modelos de negocio migran de esquemas tradicionales basados en el spread hacia estructuras centradas en pagos, datos y experiencias en tiempo real, la capacidad de interpretar la actividad transaccional se convierte en un diferenciador competitivo.

En América Latina, donde la inclusión financiera ha avanzado de manera sostenida, pasando de 55% de adultos con acceso a una cuenta formal en 2017 a más del 73% en la actualidad, según datos del Banco Mundial y CAF, recopilados en el informe Perspectivas 2026 de la industria financiera de Fintech Americas, la digitalización del ecosistema financiero está acelerando la generación de datos transaccionales.

En República Dominicana, este avance también es visible: la proporción de adultos con acceso a servicios financieros pasó de aproximadamente 51% en 2017 a cerca de 55% en la última medición disponible, según el Banco Mundial, lo que evidencia tanto el progreso como la oportunidad de profundizar el uso de datos para transformar cada interacción en inteligencia accionable.

“El futuro de la banca no se define únicamente por la capacidad de procesar transacciones, sino por la capacidad de generar valor a partir de ellas”, afirmó Hugo Sacchi, CEO de 2innovate. “Con FrameIQ, estamos dando un paso decisivo hacia una banca donde la inteligencia está integrada en el corazón de la operación, permitiendo a las instituciones evolucionar con mayor velocidad, precisión y visión estratégica.”

FrameIQ se posiciona como el componente de inteligencia de Frame Banking™, la plataforma de 2innovate diseñada para converger múltiples rieles de pago y servicios transaccionales en una arquitectura unificada. Su propuesta es clara: transformar la ejecución transaccional en inteligencia financiera accionable.

Para lograrlo, FrameIQ analiza el flujo de transacciones financieras procesadas a través de la plataforma, abarcando productos, canales y geografías. Este enfoque permite eliminar la fragmentación de datos y habilitar una comprensión integral del negocio en tiempo real, integrando la inteligencia directamente en el flujo operativo de las instituciones.

“Las instituciones financieras ya dominan la ejecución transaccional. El verdadero desafío —y la mayor oportunidad— está en entender qué nos dicen esas transacciones”, señaló Pablo Pereyra Portugal, Chief Revenue Officer de 2innovate. “Con FrameIQ, pasamos de procesar a interpretar, convirtiendo cada interacción en inteligencia accionable para impulsar decisiones más ágiles y modelos de crecimiento más eficientes.”

La propuesta se estructura en cinco dominios de análisis —transaccional, operacional, de ingresos, de cliente y de ecosistema—, que permiten a las instituciones no solo monitorear su operación, sino comprender sus dinámicas y detectar oportunidades de mejora continua.

En contraste con modelos analíticos que funcionan de manera desacoplada, FrameIQ integra estas capacidades en la capa transaccional, lo que permite a las instituciones responder con mayor agilidad, optimizar procesos y gestionar su operación con menor fricción, sin añadir complejidad innecesaria a su infraestructura tecnológica.

Con este lanzamiento, 2innovate refuerza su posicionamiento como un actor clave en la evolución del ecosistema financiero en América Latina, acompañando a bancos y fintechs en su transición hacia modelos más ágiles, conectados e impulsados por datos.